Birgit Lauda auf Ibiza: "Leben ohne Dich …"

Die Lauda-Witwe, die derzeit mit ihren Zwillingen Mia und Max (10) auf Ibiza Kraft schöpft, postete aus der Wahlheimat zwei Fotos.

Kunstwerk für Niki

Eines zeigt sie vor dem Bild "To live without you" ("Leben ohne dich") der britischen Künstlerin Tracey Emin. Lauda: "Ihre

Kunst verbindet Leidenschaft, Verlangen und Leben mit brutaler Ehrlichkeit und Offenheit."

Der erste Satz auf Emins Werk: "Ich dachte an dich." Und so ist auch ihr Niki in Gedanken bestimmt dabei. Am Anwesen in Sant Josep, auf das er so gerne noch einmal zurückgekehrt wäre, platzierte Birgit nun ein Kunstwerk von Franz West: "Ein schöner Platz", findet sie.

