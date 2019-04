Der Osterstau in 17 Bildern unserer 17 Autobahnen

Auf neun Autobahnen geht bereits nichts oder fast nichts mehr. Auf der Westautobahn A1 staut es sich nach einem Unfall in Fahrtrichtung Salzburg zwischen Vorchdorf und Laakirchen-Ost kilometerweit. Nicht besser sieht es auf der Ostautobahn A4 aus: Wegen einer Baustelle bei Fischamend geht es in Richtung Ungarn nur zäh weiter.

Umfrage Stehen Sie oft im Stau? Ja, immer wenn ich verreise oder in die Arbeit will

Nein, ich habe meistens Glück

Ich höre vor jeder Fahrt Verkehrsfunk, das hilft

Ich fahre nie mit dem Auto

Ebenfalls eine Baustelle ärgert auf der Innkreisautobahn A8 in Fahrtrichtung Wels. Autos reihen sich zwischen Meggenhofen-Gallspach und dem Knoten Wels aneinander. Auf der Pyhrnautobahn A9 staut es sich in Fahrtrichtung Graz bei der Mautstelle Bosruck. Und auf der Inntalautobahn A12 in Richtung Kufstein sorgt ebenfalls eine Baustelle für Stau zwischen Wattens und Hall.

Zehnte Stau-Autobahn kündigt sich an

Weiter im Stauärger geht es auf der Brennerautobahn A13 in Fahrtrichtung Italien. Hier ist die Strecke zwischen Patsch-Igls und Matrei-Steinach komplett überlastet. Ebenso die Strecke zwischen Bludenz-Bürs und Bludenz-Montafon auf der Rheintalautobahn A14. Und auf der Wiener Außenringautobahn A21 geht zwischen Hochstraß und Klausen-Leopoldsdorf in Richtung Vösendorf nichts mehr.

Staugefahr herrscht bereits auf einer zehnten Autobahn: Kritisch sieht es auf der Südosttangente A23 in beiden Fahrtrichtungen aus, vor allem auf den Teilstücken Handelskai und Gürtel sowie Gürtelausfahrt und Erdbergerbrücke. Abseits der Autobahnen steht der Wiener Verkehr auf der Altmannsdorfer Straße stadtauswärts, auf der Brigittenauer Lände, der Hadikgasse, dem Inneren und Äußeren Gürtel und der Westausfahrt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfi)