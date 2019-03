Um 20.30 Uhr gehen heute sämtliche Lichter aus

Die Earth Hour ist die größte Umweltaktion der Welt

und setzt ein starkes Zeichen für mehr Klimaschutz: Am Samstag, 30. März ist es wieder soweit, um 20.30 Uhr gehen in Tausenden von Städten rund um den Globus für eine Stunde die Lichter aus.

Umfrage Machen Sie bei der Earth Hour mit? Ja, immer

Heuer zum ersten Mal

Gelegentlich

Nein, nie

Auch in Österreich wirken zahlreiche Städte, Gemeinden, Sehenswürdigkeiten und Unternehmen an der Aktion für mehr weltweiten Klimaschutz mit.

Darüber hinaus unterstützt heuer Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Aktion: "In einer großen Welt voller großer Worte glaube ich an die Macht kleiner Dinge: Drehen auch Sie (...) das Licht ab und setzen Sie ein Zeichen im Angesicht einer der größten Herausforderungen in der Geschichte der Menschheit."

Weiter mahnt Van der Bellen: "Wir sind wahrscheinlich die letzte Generation, in deren Händen es liegt, die schlimmsten Auswirkungen der Klimaerhitzung zu verhindern. Wir brauchen einen Schulterschluss für mehr Mut im Kampf gegen die Klimakrise."

Sehenswürdigkeiten drehen Lichter ab

In Wien sind u.a. das Schloss Schönbrunn, das Rathaus, die Staatsoper und die Hofburg mit dabei. Bregenz wird am Martinsturm, im Vorarlberg Museum und im Landestheater und Kunsthaus die Lichter ausgehen lassen.

In Linz verdunkelt sich das Ars Electronica Center für eine Stunde, in Innsbruck unter anderem das Goldene Dachl, die Berg Isel Sprungschanze sowie die Seegrube und in Klagenfurt der Lindwurm und das Rathaus.

(ek)