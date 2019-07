Es bleibt die ganze Woche zu kühl für die Jahreszeit

Der Dienstag beginnt bei einem Mix aus Sonne und Wolken meist trocken. In den Alpen halten sich teils dichte Wolken, im südlichen Bergland zwischen Tauern, Lienzer Dolomiten und der Koralpe bilden sich ein paar Regenschauer und Gewitter. Im Donauraum und im Osten weht lebhafter Nordwestwind.

Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 25 Grad, wobei es im Nordosten recht frisch ist und in den Tiroler Tälern noch am wärmsten wird.

Es bleibt freundlich, aber kühl

Am Mittwoch wechseln sich Sonnenschein und Wolkenfelder ab, besonders im Osten kommen auch einige Quellwolken dazu. Es bleibt aber generell trocken. Dazu weht schwacher bis mäßiger, im Osten auch noch lebhafter Nord- bis Nordwestwind. Die Temperaturen erreichen maximal 19 bis 26 Grad.

Der Donnerstag hat aus heutiger Sicht ruhiges und angenehm temperiertes Sommerwetter zu bieten. Im Osten ziehen Wolkenfelder durch und am Alpenhauptkamm bilden sich tagsüber vermehrt Quellwolken, im Westen auch Schauer. In der Folgenacht fällt im Westen gelegentlich leichter Regen. Bei meist nur noch schwachem Wind steigen die Temperaturen auf 17 bis 26 Grad.

Wechselhaft zum Wochenende

Am Freitag präsentiert sich das Wetter von seiner wechselhaften Seite. Zu Beginn überwiegt nur im Osten der Sonnenschein, sonst dominieren bereits dichte Wolken und zeitweise fällt leichter Regen. Im südlichen Bergland steigt die Schauer- und Gewitterneigung noch am Vormittag an, der Wind weht schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen und die Temperaturen erreichen maximal 18 bis 26 Grad.

Quelle: Ubimet

