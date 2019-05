EU verschenkt 20.000 Gratis-Reisetickets

Welcher Jugendliche träumt nicht davon, Europa mit dem Zug zu erkunden? Genau das soll jetzt für alle 18-Jährigen, die sich bewerben, in Erfüllung gehen - und das kostenlos.

So funktioniert's



Voraussetzung für die Gratis-Tickets ist, dass die Bewerber ihren Geburtstag zwischen dem 2. Juli 2000 und dem 1. Juli 2001 haben. Bis zum 16. Mai können sie sich über die Website des Europäischen Jugendportals bewerben.

Dabei kann man einzeln oder in einer Gruppe aus bis zu fünf Personen sogar über vier Wochen lang unterwegs sein. Die Reisen müssen zwischen dem 1. August und dem 31. Jänner kommenden Jahres stattfinden. Die ausgewählten Teenager werden Mitte Juni bekanntgegeben.

Europa erkunden



Im Rahmen des Projekts "DiscoverEU" hatten laut Kommission im vergangenen Jahr erstmals rund 30.000 junge Menschen die Gelegenheit, mit gewonnenen Tickets durch Europa zu reisen. Für 2019 gab die Behörde das Budget mit 16 Millionen Euro an. Ende des Jahres soll es eine weitere Bewerbungsrunde für Gratis-Reisetickets geben.

Prinzipiell richtet sich das Angebot an Personen, die mit dem Zug reisen wollen, es dürfen aber auch Busse und Fähren genutzt werden. Flüge werden nur in wenigen Ausnahmen bezahlt - etwa dann, wenn Teilnehmer auf Inseln oder in entlegenen Gebieten leben.

Bereitgestellt werden darüberhinaus Informationen und Reisetipps für sehenswerte Orte in Europa. Auch die Möglichkeit, während ihrer Reise an "gemeinschaftsbildenden Veranstaltungen" teilzunehmen, soll für die Jugendlichen gegeben sein.

