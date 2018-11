Fremde übergaben Frau Welpe und liefen weg

"Fundhund, bitte kurz halten", mit diesen Worten wurde eine Frau auf der Mariahilfer Straße in Wien komplett überrumpelt. Zwei Unbekannte drückten ihr plötzlich einen kleinen Husky in

die Hand und waren in wenigen Sekunden verschwunden.

Die Passantin nahm sich des hilflosen Welpen an und ging mit dem Vierbeiner zum nächsten Tierarzt. Dort stellte sich heraus, dass der Hund nicht gechippt ist. Vom Besitzer fehlt noch immer jede Spur.

Auf Facebook wurden der Suchaufruf und die traurige Geschichte vom herrenlosen Hund bereits über 1.200 Mal geteilt. Auch die MA 60, das Tierquartier und die Polizei wurden informiert. In der Zwischenzeit hat "Zelda" eine Pflegestelle gefunden.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: