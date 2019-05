Freunde schenkten "See-Killer" Outfit für Prozess

Beim bisher aufsehenerregendsten Prozess des Jahres tritt Alfred U. den Geschworenen am Mittwoch im feinen Zwirn vor die Stirn. Freunde schenkten ihm einen schwarzen Anzug von Peppino Teuschler.

Designer Peppino Teuschler (Bild: Andreas Tischler) Designer Peppino Teuschler (Bild: Andreas Tischler)

"Er hat sich darüber sehr gefreut und wird auch eine Krawatte tragen. Als 'Ur-Wiener' ist es ihm wichtig, dem hohen Gericht auch durch die optische Erscheinung Respekt zu erweisen – trotz seiner Taten", sagt seine Anwältin Astrid Wagner zu "Heute".

Die Anklageschrift, die am Mittwoch ab 9 Uhr am Wiener Landesgericht verlesen wird, zeigt dafür eine nicht ganz so elegante Seite von Alfred U. Der Vater zweier Kinder ist sechs Mal vorbestraft; 32 seiner bisherigen 65 Lebensjahre saß er wegen Freiheitsentziehung, Notzucht, Vergewaltigung oder Totschlag hinter Gittern.

Der Tatvorwurf

Am 29.3.2018 soll er, kaum in Freiheit, gemordet haben – es gilt die Unschuldsvermutung. Der Vorwurf: Als er beim Sex mit einer Prostituierten keine Erektion bekam, lachte ihn Zsuzsanna S. in seinem Schlafzimmer aus und begann zu schreien.

"Da drückte ich zu – so lange, bis Ruhe war", so Alfred U. Als die Ungarin (28) tot war, soll der Wiener sie mit einer Stichsäge im Bad zerstückelt und die Leichenteile nach Rust (Bgld.) gekarrt haben, wo er sie im Neusiedler See versenkte. Ein Stück Fleisch hatte er im Waschbecken in Wien vergessen. Dieses faschierte er und bereitete ein Gulasch zu: "Ich wollte später davon kosten", so der "See-Killer".

Ihm droht lebenslange Haft. Vorsitz führt Richterin Christina Salzborn. Alfred U. kommt ohne Pferdeschwanz und mit neuer Kurzfasson: "Er sagt, lange Haare sind ein Zeichen der Freiheit – und frei wird er nie wieder sein", so Anwältin Wagner. Die Mutter der Toten kommt zum Prozess und will das Grab der Tochter am Zentralfriedhof besuchen.

(C. Oistric)