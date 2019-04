Frühling hat Pause: Schnee kehrt wieder zurück

Grau, grau, grau. So zeigt sich der Himmel am Donnerstag über dem Tiroler Alpenhauptkamm und Osttirol bis nach Oberkärnten. Dabei alleine bleibt es nicht. Im Laufe des Tages kommt es immer wieder zu Regen- und Schneefällen. Gegen Abend kann es sogar im Rheintal schneien. Im Südburgenland hingegen wechseln sich Sonne und Regenschauer ab.

In der Bundeshauptstadt bleibt es sonnig, jedoch sorgt der Südostwind für stürmische Verhältnisse. Dennoch steigt das Thermometer auf bis zu 19 Grad. Höchstwerte gibt es in Salzburg mit 21 Grad. Im Rest des Landes wird es um einiges kühler: In Bregenz hat es beispielsweise nur um die 2 Grad.

Freitag bleibt wolkig

Am Freitag erwacht man in im Süden in einer wahren Winterlandschaft. Über Nacht schneit es nämlich ergiebig, in höheren Lagen ist sogar mit über einem Meter Neuschnee zu rechnen. Damit steigt auch gleichzeitig die Lawinengefahr markant.

Am Nachmittag verlagert sich der Niederschlag nach Osten hin, wird hier jedoch zu Regenschauern. Vor allem in der Steiermark und im Burgenland ist mit starkem Regen zu rechnen. Von Oberösterreich bis in den Wiener Raum bleibt es tagsüber weitgehend trocken und hier kann sich ab und zu noch die Sonne zeigen, meist überwiegen aber die Wolken. Im Osten bläst immer noch kräftiger Südostwind. Die Temperaturen bleiben in tiefen Lagen weit gestreut, Höchstwerte: von West nach Ost 4 bis 20 Grad.

Wochenende trüb

Das Wochenende zeigt sich vor allem in der Osthälfte unbeständig. Hier wechseln sich Wolken, Sonne und Regen den ganzen Tag über ab. Über 1.000 Metern kann es auch gelegentlich schneien. Bei teils lebhaftem Wind aus Ost bis Süd erreichen die Temperaturen 9 bis 17 Grad.

