Gefasster ICE-Attentäter "liebte Hitler"

Bereits zum sechsten Mal wurde nun die Frau von Qaeser A. von Verhörspezialisten in die Mangel genommen – und plauderte nun über ein seltsames Hobby des mutmaßlichen Terroristen aus dem Wiener Gemeindebau. Demnach hat der 43-Jährige Hitler verehrt: "Er liebte Hitler. Er las Bücher und sah alle Filme über ihn", so Shehrazad A.

Qaeser A., der Anschläge auf deutsche ICE-Züge gestanden hat, habe sich zuvor zwar seltsam verhalten, aber "eine arabische Frau hinterfragt nicht alles bei ihrem Mann. Eine arabische Frau ohne Mann ist nicht gut. Deswegen nimmt man viel in Kauf", gab die 33-Jährige zu Protokoll. Für sie war der Security-Mitarbeiter "ein normaler Mensch". Aber nach seinen Geständnissen war er für sie plötzlich "wie James Bond oder wie in einem Film mit Tom Cruise".

Auf Klebebändern an Tatorten in Deutschland wurden DNA-Spuren von Shehrazad A. und ihren Kindern gefunden. Ihre Anwältin Astrid Wagner: "Sie haben damit nichts zu tun. Sie haben die Bänder nur beim Aufräumen in Wien angefasst."

(mah/coi)