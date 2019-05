Die besten Geschenkideen zum Muttertag am 12. Mai

Am 12. Mai ist Muttertag - wie überrascht und feiert man die Mama also am besten? Wer nicht immer nur Blumen, Schokolade oder Schnick-Schnack schenken will, ist mit diesen Tipps gut beraten.

Umfrage Mögen Sie den Muttertag? Ja, ich liebe den Muttertag! Ein schöner Fixtermin im Jahr mit meiner Mama.

Mir ist er egal, aber meine Mutter besteht darauf, dass wir ihn feiern.

Ich mag Muttertag überhaupt nicht. Alles aufgesetzt. Feiere ich nicht. Genau wie Valentinstag oder Vatertag.

Ich bin Mutter und brauche den Muttertag nicht. Meine Kinder bestehen jedoch darauf.

Könnte sofort darauf verzichten. Ich brauche keinen Muttertag, um ihr zu zeigen wie lieb ich sie hab.

Konzerte & Events

Bei Wien-Ticket sind zahlreiche Veranstaltungen unter dem Motto "Zeit zu zweit" bis 14. Mai 2019 mit bis zu 50 Prozent Ermäßigung buchbar. Highlights sind etwa Gernot Kulis, Josh. & Band oder Maria Bill singt Edith Piaf.

Oper & Musical

Die Vereinigten Bühnen Wien wollen den Muttertag ebenfalls gebührend feiern und bieten bei ihrer 2-für-1 Ticket-Aktion an ausgewählten Tagen Musical-Tickets für "I am from Austria" und "Bodyguard" im Doppelpack an.

Weiters gibt es ein Highlight für Opernfans: Diese können den letzten Kammeroper Klassik Club dieser Spielzeit am 17. Mai 2019 auf der Summerstage erleben. Das Junge Ensemble des Theater an der Wien singt Lieder aus der Comic Operetta "Candide". Bei Tischreservierungen mit dem Stichwort "Muttertag" bis 12. Mai 2019 gibt es außerdem ein Glas Sekt zum Anstoßen kostenlos dazu.

Schifffahrt

Bereits am Vorabend des Muttertags legt die DDSG Blue Danube zu einer frühlingshaften Schifffahrt mit Buffet und Feuerwerk ab. Die MS Admiral Tegetthoff führt über die Donau, für Musik sorgen Katharina Stern & Band.

Thermenbesuch

Entspannt genießen kann man den Muttertag in der Therme Wien. Bis 12. mai gibt es exklusiv zum Anlass den "Relax!"-Tagesurlaub um 85 Euro mit einer Einheit "Floating Pool" gratis dazu.

Auch die Thermen- und Massagegutscheine sorgen für die perfekte Muttertags-Überraschung. Am Tag selbst gibt es zu jeder Thermenmassage gratis Aromaöl zu jeder Anwendung und als süßer Snack stehen Punsch-Herzen zum Verkauf im Relax-Bereich bereit.

