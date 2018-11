Gitarre aus NÖ rockt nun neues Hollywood-Hotel

Ein einmaliges Bauwerk wächst gerade in Kalifornien in den Himmel. Die Verschalungsfirma "Doka" aus Amstetten (NÖ) baut dort in Hollywood das weltweit erste Gebäude in Gitarrenform (r.).

Das Rieseninstrument schlägt in Sachen Architektur ganz neue Seiten an und wird mit insgesamt 125 Metern Höhe auf 38 Stockwerken 638 Zimmer beherbergen.

Die Optik ist Programm – es wird das erste Hard-Rock-Hotel der Welt mit einer Live-Konzerthalle.

(red)