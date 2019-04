Glattauer: Kein Aprilscherz! Testitis ohne Ende

Kein Aprilscherz! Testitis ohne Ende

Glattauer gibt Noten

Niki Glattauer ist seit 20 Jahren Lehrer in Wien, aktuell Direktor des "SZ-FIDS" in Meidling. Dazu hat er 13 Bücher geschrieben.

Jeden Montag vergibt er in einer Kolumne für "Heute" Schulnoten.



Alle seine Artikel finden Sie hier! Niki Glattauer ist seit 20 Jahren Lehrer in Wien, aktuell Direktor des "SZ-FIDS" in Meidling. Dazu hat er 13 Bücher geschrieben.Jeden Montag vergibt er in einer Kolumne für "Heute" Schulnoten.

PISA, BIST, MIKA, PIRLS, jetzt TIMSS. An unseren Schulen ist bekanntlich vor einigen Jahren die Testitis ausgebrochen. Sie hat inzwischen ein epidemisches Ausmaß erreicht. In den Volksschulen grassiert gerade wieder einmal TIMSS. Bis Juni sollen an 250 Schulen 7.000 Kinder der vierten Klassen in Mathe und Naturwissenschaften getestet werden. Vor vier Jahren hat die damalige Bildungsministerin Gabriele Heinisch-Hosek den Test mit Verweis auf ein Datenleck dankenswerterweise ausfallen lassen.

Apropos HH: Eine Kollegin fragte mich kürzlich, ob ich wisse, dass die Ex-Ministerin Jahr für Jahr als "Lehrerin" an einer Wiener Schule geführt werde und dort einen Planposten besetze, obwohl sie seit Jahren nicht mehr unterrichte und dies wohl auch nie mehr tun werde. "Aber uns dann Statistiken vorhalten, dass wir ja ach so viele Lehrer haben, sodass auf jeden Lehrer nur zehn Schüler kommen!"

Tja …

Zur Testitis ein Satz noch. Eine alte Bauernweisheit sagt: Vom Wiegen wird die Sau nicht fetter! Ich darf ergänzen: und vom Testen kein Kind eine bessere Schülerin …

Note: Nicht genügend

Aprilscherz! Alle gegen den Ball

Zeigt mir unlängst ein Schüler einen schon älteren Zeitungsausschnitt aus dem KURIER mit einem Interview mit seinem Lieblingstrainer, Ex-Rapid-Coach Djuricin. Darin antwortet Djuricin auf die an sich schon lustige Frage "Wie gut oder schlecht ist Rapid?" so: "Wenn die Mannschaft gegen den Ball besser wird, ist sie top." Was beweist, dass man bei Rapid den wahren Feind schon damals erkannt hat :-)

Note: Schon gut

Aprilscherz? Lieber unter Saddam als …

Posting an mich von "Heute"-Leser WienerDad: "Ich wäre lieber Schuhputzer unter Saddam Hussein als Lehrer in einer Wiener Schule." Also, auch wenn ich sehr lang nachdenke: Ich nicht.

Note: Jenseits, oder!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Niki Glattauer)