Glattauer: Dominic Thiem ist der moralische Sieger

Dominic T. ist der moralische Sieger

Glattauer gibt Noten

Niki Glattauer ist seit 20 Jahren Lehrer in Wien, aktuell Direktor des "SZ-FIDS" in Meidling. Dazu hat er 13 Bücher geschrieben.

Jeden Montag vergibt er in einer Kolumne für "Heute" Schulnoten.



Wer er ist, wissen jetzt ein paar Hunderttausend Menschen mehr, und er hat Paris als moralischer Sieger verlassen. "Heute" berichtete: Weil es US-Tennis-Star Serena Williams nach ihrer Niederlage bei den French Open eilig hatte, wollte die Turnierleitung den Österreicher bei laufender Pressekonferenz in ein Nebenkammerl komplimentieren, worauf der zornig wurde (zu Serena Williams sinngemäß: "Du hast einen schlechten Charakter!") und abzog. Daraufhin beleidigte ihn die Schauspielerin Whoopi Goldberg in ihrer TV-Talk-Show "The View": "Hör einmal zu, Mann, keiner weiß, wer du bist."

Motto: Wer nicht auf dem Thron sitzt, unterwirft sich der Königin und ist leise! Lehrerinnen aller Länder, bringt unseren Schülern die Gegengeschichte bei! Niemals dürfen Stars als Menschen mehr zählen als andere; eine respektvolle Behandlung verdient auch einer, den "keiner kennt"; und "America first" war gestern. Leider Frau Goldberg:

Note: Nicht genügend





Mit Rauskala vor PISA-Sieg? :-)

Der erste Schritt aus der Bildungsmisere ist getan: Mit Iris Rauskala hat Österreich zum ersten Mal eine gebürtige Finnin als Bildungsministerin. Um PISA-Weltmeister zu werden, brauchen wir jetzt also nur noch flächendeckend finnische Kinder.

Note: Sehr gut





Wer Lehrer nicht kann, soll gehen

Hab ich's nicht gesagt? Mit Schulausschlüssen wird es in der "Spuck-Lehrer"-Affäre nicht getan sein. Jetzt hat die Expertinnen-Kommission Faßmann/Himmer bestätigt: Vier Schüler müssen zwar gehen, können ihr Maturajahr aber anderswo absolvieren; der Herr Lehrer bekommt Nachhilfe und bis dahin keine Klasse mehr – und Wien denkt Konsequenzen an: Wer zum Lehrer nicht taugt, soll künftig schnell und rechtzeitig aus dem Schulverkehr gezogen werden. Am besten, BEVOR er oder sie fix Lehrerin wird.

Note: Sehr befriedigend

