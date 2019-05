Glattauer: Quälte Vater seine Kinder psychisch?

Quälte Vater seine Kinder psychisch?

Nach gefühlt 100 Verhandlungstagen soll am Mittwoch ein Mann sein Urteil bekommen, der in Graz wegen "Quälens" seiner vier Kinder vor Gericht steht. Was da in der Anklage steht, kann man kaum glauben: Seine Tochter zwang er, ihm einen Schraubendreher aus dem Bauch zu ziehen, den er sich davor absichtlich hineingestoßen hatte; sein elfjähriger Sohn musste ihm regelmäßig Schmerzmittel spritzen (!); immer wieder inszenierte er Schein-Selbstmordversuche (Strick, Pistole, etc.) und lachte, wenn die Kinder zu weinen begannen.

Aktuell werden Gutachter zu der Frage befragt, ob solches auch wirklich Quälen sei. Da fragst du dich: Was müssen die da bitte noch gefragt werden? Falls das ein Freispruch wird, schon jetzt:

Note: Nicht genügend





Aber wehe, wehe, eine Lehrerin …

Aber wenn einmal eine Lehrerin umständehalber ein bisschen lauter wird, ui, sofort psychische Gewaltanwendung! Und wehe, wehe, sie packt einen Marc-Laurin (aktueller Vorfall, Name geändert), nachdem alles Zureden nichts genützt hat, an seinen eh gut naturgepolsterten Schultern, auf dass ihre positive Energie auf ihn übergehen :-) und er zur Besinnung kommen möge! Dann natürlich gleich Rechtsanwalt, und schon hat Marc-Laurin ein lebenslanges Schütteltrauma – und die Lehrerin ein Disziplinarverfahren unterm Halstuch.

Note: Nicht genügend





Mit der Waffe ins Klassenzimmer

Dafür dürfen sich Lehrerinnen in Florida ab sofort mit Pistolen in die Klassen stellen. Kein Witz, ein neues Gesetz erlaubt es. Darauf hat mich ein Kollege aufmerksam gemacht, der als Austauschlehrer in New York unterrichtet und die "Spuck-Affäre" online mitbekommen hat: "Ich bin gespannt, wann die ersten Politiker in Österreich auf so eine Trumpel-Idee kommen." Für den Ausdruck "Trumpel-Idee":

Note: Sehr gut

