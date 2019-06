Glattauer: Sexualkunde in Schulen vor Aus!

Sexualkunde in Schulen vor Aus!

Sogar die Pfadfinder appellieren in einer Petition dagegen. Zwei Parteien – raten Sie welche :-)! – wollen den fachkundigen Sexualkundeunterricht durch Expertinnen in den Schulen stoppen.

Motto: "Sollen die Lehrer, wenn sie wollen…". Glauben Sie mir: Wollen sie nicht! Wie wär’s, wenn wir wenigstens in dieser Sache die befragen, die betroffen sind: Schüler, Lehrerinnen, Eltern.

Note:

Nicht genügend

Wenn zum Wollen das Können fehlt

"Heute" berichtete exklusiv: Eltern auf nächtlicher Lokaltour in St. Pölten hatten ihr Baby im Kinderwagen auf die Straße gestellt und dort – "vergessen". Was so beginnt, geht in der Schulzeit oft so weiter. Leider.

Die Erziehungswissenschafterin Gertrud Nagy, ehemals Hauptschuldirektorin in Linz, hat jetzt ein Buch dazu geschrieben: "Können sie nicht oder wollen sie nicht?", gemeint: Eltern, die nur so heißen (Innsalz-Verlag, 163 Seiten, € 17,90).

Im Zentrum sind Interviews mit drei Schuldirektorinnen, darunter die taffe Direktorin der Vorzeige-NMS Schopenhauerstraße in Wien-Währing, Erika Tiefenbacher. Sehr wissenschaftlich. Sehr g’scheit. Sehr interessant.

Note:

Sehr gut

"Rauf gehen" und "hoch gehen"

Leserin Christine K. schreibt: "Ihr Bericht über das Henderl und Hühnchen hat mich sehr entsetzt (…)!" Na, dann gleich noch ein Beispiel für die schulische Entösterreicherung der Sprache.

Eine NÖ-Volksschülerin schrieb in ihrem Aufsatz: "(…) also bin ich in den ersten Stock rauf gegangen." Die Lehrerin streicht rauf rot durch und notiert: "Rauf gegangen ist Umgangssprache. Besser schreibst du hoch gegangen."

Frau Kollegin, Irrtum! Auch Hochgehen ist Umgangssprache, und zwar für "nach oben gehen", norddeutsche Umgangssprache allerdings, und gehört vielleicht ins deutsche Werbefernsehen, aber nicht in eine österreichische Schulklasse.

Note:

Nicht genügend

(Niki Glattauer)