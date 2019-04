Glattauer: Wenn du öfter Öfﬁs fährst …

Wenn du öfter Öffis fährst …



Glattauer gibt Noten

Niki Glattauer ist seit 20 Jahren Lehrer in Wien, aktuell Direktor des "SZ-FIDS" in Meidling. Dazu hat er 13 Bücher geschrieben.

Jeden Montag vergibt er in einer Kolumne für "Heute" Schulnoten.



Alle seine Artikel finden Sie hier! Niki Glattauer ist seit 20 Jahren Lehrer in Wien, aktuell Direktor des "SZ-FIDS" in Meidling. Dazu hat er 13 Bücher geschrieben.Jeden Montag vergibt er in einer Kolumne für "Heute" Schulnoten.

… kannst du was erzählen. Sehe ich in der U1 eine Kindergruppe, 14 so Zwutschkerln jeweils zu dritt auf fünf Zweierbänke verteilt, Rucksäcke auf den Knien, von zwei taffen Kindergartenpädagoginnen in den "Wir benehmen uns jetzt!"-Modus gebracht.

Alle tragen, den kühlen Morgenstunden geschuldet, orange Wollhauben. "Kindergarten Sonnenschein" steht drauf. Rundherum Erwachsene. Sie fühlen sich offensichtlich um ihre Sitzplätze betrogen. Grimmige Blicke, finstere Minen. Dorthin dringt kein Sonnenschein. Kalter Hochnebel über den U-Bahn-Sitzen.

Und jetzt ein kurzer Gedankenwechsel: Seit einiger Zeit kleben in der U vier neue Piktogramme: Rauchen verboten; Essen verboten; Trinken verboten; Hunde mit Beißkorb erlaubt. Das verführt zum Vergleichen. In Bangkok sieht man neben den auch uns bekannten Aufklebern wie Aufstehen für Alte, Schwangere, etc. noch zwei, nämlich: Aufstehen für Mönche und – Aufstehen für Kinder mit Schultaschen! Irgendwie typisch, oder? Anderswo weist man darauf hin, dass man bei den Sitzplätzen bitte auf die Kinder nicht vergessen soll. Bei uns, dass Hunde eh erlaubt sind.

Note:

Unbefriedigend



Unterrichten wie vor 30 Jahren



Posting: Ich bin Mutter von zwei Gymnasiasten in NÖ. Das macht mich nicht zu einer Expertin, aber manches verstehe ich echt nicht. Die LehrerInnen sind durchwegs kompetent. Dennoch sieht der Unterricht genauso aus wie bei mir vor 30 Jahren. Eine/r steht vorne und redet, die Kids sitzen, hören zu (oder nicht). Keine Projekte, keine eigenständigen (!!) Aufgaben. Die einen langweilen sich, weil sie es schon verstanden haben, die anderen brechen in Tränen aus, weil es beim dritten Mal noch immer nicht klar ist.

Eh! Aber statt dort endlich etwas zu ändern, nämlich systemisch, nicht nur in "Leuchtturmschulen", doktern sie an der NMS herum, schwingen die Notenkeulen, lassen Sitzenbleiben und machen Tests, Tests, Tests und noch mehr Tests!

Note:

Nicht genügend

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: