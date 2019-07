Heuer mehr Geldstrafen wegen Burkaverbots

In deren bevorzugtem Urlaubsort Zell am See (Sbg.) hagelt es heuer so viele Strafen wie noch nie. 145 Beanstandungen in Höhe von 50 Euro gab es dieses Jahr bereits. Fünf Stadtpolizisten sind dort mit der "Schleier-Fahndung" beschäftigt.

Umfrage Wie stehen Sie zum Burka-Verbot in Österreich? Das Burka-Verbot ist gesetzlich beschlossen und daher zu akzeptieren. Ich finde es gut!

Ich kann mich noch nicht mit dem Verhüllungsverbot anfreunden, aber ich gebe mir Mühe

Mich interessiert dieses Gesetz nicht, es sollte wieder abgeschafft werden

Nächtigungen gehen zurück

Gestraft wird, wenn kurz nach einer Verwarnung die Burka wieder angelegt wird. Auch ein Mundschutz ist verboten, außer wenn mittels Attest eine medizinische Notwendigkeit nachgewiesen wird.

Seit dem Burkaverbot gingen die Nächtigungen von Saudis um sieben Prozent zurück.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)