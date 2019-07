Millesi-Brand: Polizei findet Ursache

Feuerwehren kämpften vergeblich um das Gebäude mit Steg am Ossiacher See (Ktn.). Selbst als die Helfer das Dach mit einem Kran aufrissen, um zu löschen, konnten sie nichts mehr gegen das Inferno ausrichten.

Glühende Reste im Müll entsorgt

Zurück blieb eine glosende Ruine. Sofort nach "Brand aus" machten sich Ermittler des Landeskriminalamts auf Spurensuche – und wurden fündig! Laut Polizei-Jargon wurden "nachglühende heiße Teile nicht fachgerecht entsorgt".

Im Klartext: Jemand hatte glühende Zigarettenreste oder heiße Asche in einen Mistkübel geleert. Daneben lag ein Boot, das sich durch die Hitze entzündete und das Carport und schließlich die Villa in Brand setzte, in der Promi-Ärztin Dagmar Millesi 20 Sommer verbrachte. Der Schaden beträgt mehrere hunderttausend Euro. Wer die Glut in die Mülltonne geworfen hat, wurde nicht bekannt gegeben.



(red)