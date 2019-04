Osterferien bringen Sommer-Temperaturen

An diesem Wochenende beginnen landesweit die Osterferien. Das Wetter präsentiert sich derzeit von seiner trüben und kühlen Seite, nach Angaben der Wetterexperten von Ubimet lässt der Tiefdruckeinfluss in der Karwoche aber nach und ab Mitte der Woche stellt sich eine föhnige Südströmung ein. Die Temperaturen steigen somit spürbar an und erreichen zu Ostern sogar ein überdurchschnittliches Niveau für die Jahreszeit.

Die Osterferien beginnen am Samstag im ganzen Land mit vielen Wolken und im Südosten fällt zeitweise ein wenig Regen. Nennenswerte Auflockerungen sind lediglich am Vormittag im Westen zu erwarten. Dazu ist es kalt für die Jahreszeit: "Bei lebhaftem Nordwind kommen die Temperaturen nicht über 3 bis 12 Grad hinaus", sagt Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. "Besonders im Osten liegen die Temperaturen meist im einstelligen Bereich". Am Sonntag fällt dann in weiten Teilen des Landes etwas Regen und im westlichen Bergland auch Schnee. Die Schneefallgrenze steigt von 500 Meter in Vorarlberg tagsüber auf 1.100 Meter an. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 12 Grad.

Wetterbesserung in der Karwoche

Zu Beginn der Karwoche zieht das wetterbestimmende Höhentief nach Süditalien ab und aus Nordosten gelangen trockene Luftmassen ins Land. "Besonders im Norden und Osten kommt am Montag wieder verbreitet die Sonne zum Vorschein und die Temperaturen steigen spürbar an", so Spatzierer. Die Temperaturen erreichen 8 bis 16 Grad mit den höchsten Werten im Oberinntal. Noch mehr Sonnenschein und Temperaturen von 10 bis 18 Grad sind dann am Dienstag zu erwarten.

Ab Gründonnerstag föhnig

Im Laufe der zweiten Wochenhälfte stellt sich eine föhnige Südströmung ein, somit steigen die Temperaturen weiter an. Am Gründonnerstag liegen die Höchstwerte im Westen bereits um oder oberhalb der 20-Grad-Marke und am Karfreitag steigen die Temperaturen dann auch im Osten wieder auf über 20 Grad an. "Die höchsten Werte um 23 Grad werden voraussichtlich am Samstag in den Nordalpen und im Nordosten erreicht", prognostiziert der Meteorologe. Die Vorhersage für Ostern ist noch etwas unsicher, nach derzeitigem Stand zeichnet sich aber besonders im Norden und Osten freundliches, frühlingshaftes Wetter ab.

Gute Schneelage in den Alpen

Skifahrer können sich in den Osterferien auf eine sehr gute Schneelage in den Alpen freuen. In den Hochlagen des Alpenhauptkamms liegen drei bis vier Meter der weißen Pracht, aber auch in mittleren Höhenlagen ab etwa 1.200 Meter liegt in den Staulagen der Nordalpen gebietsweise noch viel Altschnee: So beträgt die Schneehöhe in Schröcken noch immer 65 Zentimeter und in Hochfilzen 40 Zentimeter.



