So "ﬂy" wird Jugendwort 2018

Oida, das wird nice. Österreich sucht wieder das Jugendwort des Jahres, und wenn Sie die unten stehenden Kandidaten nicht alle kennen, dann schnell Erklärung lesen, denn sonst schauen Sie bald doch recht alt aus der Wäsche. Was liegt an? Zehn Begriffe stehen zur Auswahl, sollten also nicht geghostet werden. Wenn Ihnen nice vielleicht schon ein bisschen angejahrt vorkommt, dann bitte nicht rage quitten, denn dann sind Sie auf dem Weg zur Arbeit heute vielleicht nicht so richtig fly.

Wenn Sie ein Appler sind, dann bitte nichts spidern und keinen Selfmord machen und schon gar keinen Ex oder eine Ex zuckerbergen, sonst kränkt sich eventuell Ihre Bellgadse daheim und das, Oida, ist dann echt nicht nice. Ihre Wahl? Stimmen Sie einfach auf heute.at ab. Finden wir nice.



Jugendwort: Die 10 Kandidaten

Appler: Person mit vielen Apple-Produkten

Bellgadse: Hund

fly sein: cool drauf sein

gespidert: Handy-Display schrotten

ghosten: jemanden ignorieren

nice: gut

Oida: heißt nichts und alles

Ragequit: wutentbrannt aufgeben

Selfmord: Tod beim Selfiemachen

zuckerbergen: jemanden stalken



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)