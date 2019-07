Sportlerin: "War nackt und gefesselt"

Wie berichtet, wurde Triathletin Nathalie B. (27) am Dienstag beim Radtraining in Kumberg (Stmk.) von einem Kastenwagen umgefahren und in ein abgelegenes Haus verschleppt.

"Er war voller Hass"

"Als ich erwachte, war ich nackt und an einen Sessel gefesselt.“ Mit einem Messer in der Hand zwang sie der Entführer (33), Wein und Schnaps zu trinken. "Plötzlich hat er mir Mund und

Nase zugehalten, um mich zu ersticken. Er war voller Hass, wollte mich auch in der Badewanne ertränken. Meine Rettung war, dass ich ihn auf die vielen Orchideen im Haus angesprochen habe."

Denn Augenblicke später wirkte der Peiniger wie verwandelt: "Er sagte, er sei Gärtner und sein Leben verpfuscht. Gerade habe ihn auch noch die Freundin betrogen", so Nathalie. Das Selbstmitleid machte den Täter nett. Er brachte sein Opfer heim – kurz darauf wurde er gefasst.

