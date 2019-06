In diesem steirischen See sollten Sie nicht baden

Von den 263 Badegewässern, die die EU auf ihre Wasserqualität getestet hat, schnitten 99,6 Prozent mit Ausgezeichnet oder Gut ab. Ein österreichischer Badesee jedoch erhielt die Note Mangelhaft.

Umfrage See oder Meer? See!

Meer!

Sowohl als auch.

Weder noch.

Es handelt sich dabei um den Badesee Gaishorn am See, einem Rückhaltebecken an der Palten in der Steiermark. Verbessern konnten sich hingegen der Neusiedlersee bei Podersdorf und der Zicksee bei St. Andrä im Burgenland. Sie wurden 2013 noch als mangelhaft eingestuft, mittlerweile ist ihre Wasserqualität jedoch wieder ausgezeichnet.

Österreich europaweit auf Platz 3



Europaweit konnte sich Österreich von Platz fünf auf Platz drei verbessern, hieß es in einer Aussendung des Umweltministeriums. "Mit Platz drei liegen wir europaweit im Spitzenfeld. Die Auswertungen zeigen, dass Österreich im internationalen Vergleich auf seine ausgezeichnete Badewasserqualität stolz sein kann. Bei fast allen der heimischen Badestellen werden die strengen Vorgaben der EU-Badegewässer-Richtlinie eingehalten", sagte Umweltministerin Maria Patek.

Auch Rest der EU erzielte gute Noten



Zypern erreichte im Ranking den ersten Platz, dicht gefolgt von Malte. Laut dem Bericht der Europäischen Kommission und der Europäischen Umweltagentur (EUA) hat eine überwältigende Zahl (95,4 Prozent) der 21.831 Badestellen, die in den 28 EU-Mitgliedsstaaten überwacht werden, die Mindestanforderungen gemäß den EU-Vorschriften erfüllt. Weiters wurden 300 Badestellen in Albanien und der Schweiz untersucht.

Im Vergleich zu 2017 stieg der Anteil von Badestellen mit "ausgezeichneter Wasserqualität" von 85 leicht auf 85,1 Prozent. Jene Badestellen von "ausreichender Wasserqualität" sanken demnach von 96 auf 95,4 Prozent.

Dies liege, so die Aussendung, "in erster Linie" an der Eröffnung neuer Badestellen, "für die der Datensatz von vier Badesaisons, der für die Einstufung nach der Richtlinie erforderlich ist, noch nicht verfügbar ist".

Die Bilder des Tages >>>



Die Bilder des Tages



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfr)