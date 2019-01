2.284 Tonnen Fleisch liegen täglich am Teller

Die Experten von Marketagent.com haben äußerst anschaulich zusammengefasst, "was morgen in unserem Land passieren wird". Dabei wird unter anderem verraten, dass täglich 228 Sterbefälle im Gegensatz zu 240 Geburten stehen oder, dass Österreicher täglich 123 Mal "Ja" vor dem Traualtar sagen. Übrigens stehen dieser Zahl 44 Scheidungen gegenüber.

Außerdem wird verraten, dass 671.233 Liter Wein und 23.288 Hektoliter Bier ausgeschenkt wird. Dazu serviert bekommen viele einen Cheeseburger von McDonalds: zumindest gehen in den 193 heimischen Filialen der Fast-Food-Kette 74.000 Burger täglich über den Ladentisch. Dass Österreicher wahre Fleischtiger sind, belegen die Zahlen einmal mehr: So werden 2.284 Tonnen Fleisch pro Tag verbraucht. Zum Vergleich: 188 Tonnen Fisch konsumieren Österreicher täglich.

Zu bedenken geben die Zahlen über den Abfall, den wir täglich produzieren. So landen täglich 2.073 Tonnen Lebensmittelabfälle in der Tonne. Im gesamten Jahr 2016 waren es 756.700 Tonnen, wovon 65 Prozent (!) potenziell vermeidbar wären.

Viele weitere spannende – und zum Teil erschütternde – Fakten finden Sie in der Fotostrecke oben!

In einem zweiten Teil der Studie hat das digitale Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent.com die täglichen Routinen der Österreicher unter die Lupe genommen.

Ergebnis: Wenn der Wecker Herrn und Frau Österreicher morgens aus den Federn holt – das ist um 6.30 Uhr der Fall –, startet die Hälfte von ihnen gut gelaunt in den Tag. Um 7.35 Uhr, also rund eine Stunde nach dem Aufstehen, verlassen wir unter der Woche üblicherweise das Haus und starten in den Arbeitstag (43%), wobei der Großteil auf dem Weg ins Büro nicht auf seine persönliche Komfortzone verzichten möchte und mit dem Auto fährt (63%).

Beinahe die Hälfte der Frauen und immerhin jeder zehnte Mann übernehmen tagtäglich die Hauptverantwortung in Sachen Kinderbetreuung. Daneben gilt es im Schnitt zwei Stunden Hausarbeit unterzubringen – hier beweisen vorrangig die Österreicherinnen Einsatz. Nur 17% finden noch ein freies Zeitfenster für Sport.

Der ausführliche Bericht und weitere Details zum Verhalten der "typischen Österreicher" können Sie hier nachlesen.

Quelle: Marketagent.com (Daten von Statistik Austria)

