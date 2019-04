Tochter: "Sie wollte nur das Beste"

Gedrillt, gedemütigt, zum Hungern gezwungen: Die Vorwürfe gegen eine Lehrerin (65) der Ballettakademie der Wiener Staatsoper wiegen schwer.

Umfrage Mögen Sie Ballett? Ja, sehr!

Naja, geht so!

Nein, Ballett ist nix für mich!

"Wir haben vermutlich zu spät reagiert", bedauert Staatsoperndirektor Dominique Meyer gestern bei einer Pressekonferenz die fatalen Fehler der Trainerin.

Die 65-jährige Russin soll laut Recherchen des "Falter" 17-jährige Mädchen blutig gekratzt und gemein beschimpft haben.

Endgültige Entlassung

Bereits vor eineinhalb Jahren habe es Beschwerden gegen die sowjetischen Brutalo-Methoden der Trainerin gegeben. "Sie wurde verwarnt, hatte sich eine Zeit lang gebessert, ist aber später wieder in alte Methoden verfallen", sagt Meyer, der "wirklich böse" auf die Frau ist, die "einen Schleier auf die Staatsoper wirft".

Im Jänner wurde die Pädagogin endgültig entlassen. Im "Heute"-Gespräch bricht ihre Tochter, ebenfalls Ballerina, in Tränen aus: "Meine Mutter wollte nur das Beste für ihre Schülerinnen! Sie hat alles für den Beruf gegeben."

"verantwortungsvolle Pädagogin"

Die schweren Anschuldigungen gegen ihre Mutter weist sie scharf zurück: "Sie war sehr beliebt. Eine verantwortungsvolle Pädagogin, die ihre ganze Liebe in die Arbeit steckte." Aufgebracht sucht sie Gründe für das Karriereende ihrer Mutter: "Da war Eifersucht im Spiel."

Die geschasste Lehrerin sei derzeit nicht in der Lage, selbst mit den Medien zu sprechen: "Sie ist schockiert." Ebenso die Oper, die sich auch mit einem zweiten Lehrer befassen muss, dem sexueller Missbrauch einen Schülers vorgeworfen wird. "Die Justiz ist am Zug", ist Meyer um lückenlose Aufklärung bemüht.

"Tanzprofi ist ein harter Beruf"



Sie hat unter der Lehrerin gearbeitet, die die Ballettakademie der Wiener Staatsoper nun in Bedrängnis bringt: Im "Heute"-Gespräch gibt die erste Solotänzerin Natascha Mair Einblicke in das fordernde Leben der Elevinnen. "Es ist ein harter Beruf und man muss sich natürlich schon in Kindesjahren darauf einstellen."

Mair hat selbst mit der umstrittenen Lehrerin gearbeitet: "Ich habe sie bei Workshops oder als Choreografin erlebt, da war alles okay." An der Ballettakademie hat Mair "nur positive Erfahrungen gemacht", macht sie deutlich.

Ungebührlichen Drill habe sie nicht erlebt. "Man braucht viel Disziplin", spricht sie aus, was alle Spitzensportler kennen. "Es ist schwer zu sagen, was Grenzen überschreitet und was nicht", so Mair leichtfüßig. Und: "Meines Erachtens nach wurden in meiner Schulzeit aber keine Grenzen überschritten."

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: