Wenn Plastik in Ihrer Tür hängt, rufen Sie die Polizei

Es ist durchsichtig, nur knapp über einen Zentimeter lang und 50 Millimeter breit. Und immer häufiger steckt es in Wohnungstüren. Wenn Sie auch so ein Stück Plastik bei ihrer Tür finden, dann rufen sie sofort die Polizei.

Besonders das Stadtpolizeikommando Graz rät derzeit zu erhöhter Aufmerksamkeit. In der steirischen Landeshauptstadt kam es in den vergangenen Wochen immer öfter zu Einbruchsversuchen, bei denen so ein Plastikstreifen gefunden wurde. Daher gehen die Beamten davon aus, dass die Täter ihre Objekte damit markieren.

Sofort die Polizei rufen

Der Trick ist schnell erklärt: Die Einbrecher klemmen das Stück Plastik zwischen Türblatt und Türstock. Dann heißt es Warten. Bleibt der Plastikstreifen auch nach längerer Zeit stecken, dann ist für die Täter klar: Hier scheint niemand zu Hause zu sein.

Aus diesem Grund empfiehlt die Polizei: Sollten derartige Plastikstreifen oder ähnliche Markierungen festgestellt werden, dann sollte man direkt den Notruf kontaktieren und alles unverändert lassen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(slo)