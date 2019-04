Kurze Besserung, dann wird's richtig ungemütlich

Am Wochenende feierte der Winter in Teilen Salzburgs und Kärntens ein Comeback, in einigen Regionen gab es heftige Schneefälle.

Ein Tief über Osteuropa sorgt zu Wochenbeginn entlang der Alpennordseite verbreitet für Regen. Während es bis zur Wochenmitte dank Regen, Wind und vieler Wolken noch ungemütlich bleibt, folgt dann eine (kurze) Besserung.

So gestalten sich der Mittwoch und der Donnerstag recht freundlich mit Sonnenschein und angenehmen Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad. Am Wochenende kommt dann allerdings die nächste Kaltfront. Zum Ende der Woche schafft es das Thermometer nicht mehr über die 10-Grad-Marke.

Die Details:

Am Dienstag setzt in der Früh kräftiger Regen ein, der den ganzen Vormittag hindurch anhält. Am Nachmittag stellen sich auch trockene Phasen ein, die Sonne zeigt sich aber höchstens kurz. Zudem gehen weiterer kräftige Regenschauer nieder. Bei lebhaftem bis kräftigem Westwind steigen die Temperaturen auf 14 bis 16 Grad.

Am Mittwoch, Staatsfeiertag, setzt sich rasch die Sonne durch und dann gestaltet sich der Tag für ein paar Stunden freundlich. Am Nachmittag ziehen aber wieder größere Quellwolken durch und auch ein kurzer Schauer ist nicht ausgeschlossen. Der Wind weht lebhaft aus Nordwest, die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 17 Grad.

Der Donnerstag bringt aus heutiger Sicht einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Im Tagesverlauf steigt die Schauerneigung ausgehend vom Wienerwald leicht an. Der Wind weht teils lebhaft aus West und die Temperaturen steigen auf 19 bis 21 Grad.

Am Freitag stellt sich aus heutiger Sicht unbeständiges Frühlingswetter ein. Über den Tag verteilt ziehen immer wieder Regenschauer durch, die Sonne zeigt sich nur zwischendurch. Dazu weht teils lebhafter Westwind und die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 19 Grad.

Keine gute Aussichten gibt es aus heutiger Sicht für das kommende Wochenende. Am Sonntag sind nur einstellige Temperaturen zu erwarten.

(Wetter-Graph für Wien bis Sonntag. Quelle: Ubimet)





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ek)