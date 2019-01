"Der Winter krallt sich jetzt in Österreich fest"

Österreich friert ein! Der Dauerfrost hält bis zum Wochenende noch an. Wir haben mit UBIMET-Meteorologe Florian Pfurtscheller über die Kälte im Land gesprochen - hier die wichtigsten Antworten, wie kalt es noch wird.

Florian Pfurtscheller, Wetter-Experte bei UBIMET (Bild: UBIMET) Florian Pfurtscheller, Wetter-Experte bei UBIMET (Bild: UBIMET)

Wo fällt wie viel Schnee?

Von Kärnten über die Steiermark bis ins Burgenland sind verbreitet um die 5 cm gefallen, in den kommenden Stunden schneit es aber nur mehr unergiebig weiter.

Wie ist die Lage in Wien – kommt noch mehr Schnee?

In Wien schneit es bis Donnerstagfrüh immer wieder leicht, ein paar Flocken fallen also auch noch in der Nacht. Es ist ja sehr kalt und somit bleibt jede Flocke liegen, mehr wie 1 cm in der Innenstadt und 3 cm im Wienerwald kommen aber nicht mehr hinzu.

Wie kalt wird es die kommenden Tage genau?

Der Dauerfrost hält zum Großteil des Landes bis zum Wochenende an, die Kältepole liegen in den schneebedeckten Alpentäler sowie auch im Mühl- und Waldviertel. Hier sind verbreitet Tiefstwerte zwischen -10 und -15 Grad zu erwarten, in höheren Tallagen sind vereinzelt bis zu -20 Grad möglich.

Werden irgendwo „Kälte-Rekorde“ purzeln?

Von den Kälterekorden sind wir noch weit entfernt, da müsst es rund 10 Grad kälter sein als zurzeit. Also nein!

Wieso genau ist eigentlich so kalt?

Am Wochenende ist die kalte Luft über Skandinavien und der Nordsee zu und gekommen. Aufgrund der Schneedecke in den Alpen und den windschwachen Verhältnissen konnte sich nun gut die kalte Luft bei uns halten. Dazu sorgte gestern der Nebel in Wien dafür, das sich die Luft nicht mehr durch den Sonnenschein erwärmen konnte. Solange die Strömung nicht auf West/ Südwest oder Süd dreht bleibt es kalt.

Ausblick auf das Wochenende: Bleibt uns die Kälte erhalten?

Mit einem Tief über der Nordsee kommt am Wochenende wieder etwas Fahrt ins Wettergeschehen. Vermutlich wird es eine Spur milder, sodass im Flachland tagsüber Temperaturen zwischen +2 und +5 Grad zu erwarten sind. Allerdings ist das wohl nur eine kurze Milderung, für die neue Woche deutet sich wieder Dauerfrost an und auch Schnee könnte in Wien wieder zu einem Thema werden. Der Winter krallt sich also in Mitteleuropa fest, auf den Frühling heißt es noch warten!

(Red)