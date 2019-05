Die neue Woche bringt langsam Besserung

Zunächst ist es am Montag noch landesweit bewölkt. Entlang der Nordalpen sowie im Osten und Südosten fällt anfangs noch ein wenig Regen, oberhalb von 600 bis 800 m auch Schnee.

Umfrage Wie mögen Sie das Wetter am liebsten? Sonnig und warm.

Kühl und nass.

Frühlingshafte Temperaturen und Sonnenschein.

Am liebsten sind mir Minusgrade.

Ab 30 Grad ist es perfekt.

Wetter-Übersicht

Österreich-, Europa- und Welt-Prognose, Berg- und Skiwetter sowie Wetter-Webcams im Blick: Österreich-, Europa- und Welt-Prognose, Berg- und Skiwetter sowie Wetter-Webcams im Blick: Alle Infos gibt es hier!

Bereits am Vormittag trocknet es sich laut Ubimet aber weitgehend ab. Am Nachmittag muss man lediglich vom Tiroler Unterland über das Salzburger Land bis zum Mariazellerland mit letzten Regen- und Schneeschauern rechnen. Dazu zeigt sich die Sonne besonders am Bodensee und vom Inn- bis zum Weinviertel sowie im Südwesten immer häufiger.

Weiterhin windig und zu kalt

Der Wind weht immer noch meist lebhaft bis kräftig aus nördlicher Richtung, am Alpenostrand sowie im Burgenland sind weiterhin Sturmböen einzuplanen. Auch der kräftige Nordföhn macht sich tagsüber in den prädestinierten Tälern der Südalpen bemerkbar.

Mit den Temperaturen geht es (nur sehr) langsam wieder bergauf. Mit landesweit 4 bis 13 Grad bleibt es zu kalt für die Jahreszeit.

Langsam Besserung in Sicht

Wie geht es weiter?

Der Dienstag startet mit Sonnenschein, allerdings ziehen aus Westen rasch kompakte Wolken auf. Es bleibt aber trocken und im Laufe des Nachmittags kommt wieder zeitweise die Sonne zum Vorschein. Bei mäßigem Nordwestwind werden 12 bis 14 Grad erreicht.

Am Mittwoch scheint häufig die Sonne, tagsüber ziehen nur harmlose Schleierwolken durch. Dazu frischt allmählich lebhafter bis kräftiger Südostwind auf und die Temperaturen steigen auf frühlingshafte 18 bis 20 Grad.

Der Donnerstag bringt viele Wolken und vor allem in den Morgenstunden fällt zeitweise Regen. Im Tagesverlauf klingt der Regen ab und am Nachmittag lockern die Wolken etwas auf. Bei mäßigem bis lebhaftem Westwind liegen die Höchstwerte zwischen 16 und 18 Grad.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ek)