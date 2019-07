Heute noch Schauer, dann kehrt der Sommer zurück

Ab Montag steigen die Temperaturen kontinuierlich an und voraussichtlich am Freitag knacken wir erstmals seit dem 7. Juli wieder die 30-Grad-Marke.

Umfrage Wie mögen Sie das Wetter am liebsten? Winterlich kalt

Hochsommerlich heiß

Frühlingshaft warm

Herbstlich kühl

Hauptsache, ich kann darüber sudern...

Wetter-Übersicht

Österreich-, Europa- und Welt-Prognose, Berg- und Skiwetter sowie Wetter-Webcams im Blick: Österreich-, Europa- und Welt-Prognose, Berg- und Skiwetter sowie Wetter-Webcams im Blick: Alle Infos gibt es hier!

Der Sonntag steht zunächst noch im Zeichen von schaueranfälligem und etwas zu kühlem Sommerwetter. Am Morgen halten sich an der Alpennordseite weiterhin dichte Wolken, es regnet vor allem vom Salzburger Tennengau bis ins niederösterreichische Mostviertel.

Im Laufe des Tages geht der Regen in Schauer über und der Schwerpunkt verlagert sich in Richtung Südwesten, auch in Osttirol und Oberkärnten wird es dann zunehmend unbeständig mit gewittrigen Schauern.

Meist freundlich bleibt es vom Klagenfurter Becken bis ins Burgenland und Weinviertel. Bei lebhaftem Nord- bis Nordwestwind werden maximal 18 bis 25 Grad erreicht.

Der Hochsommer kehrt zurück

Ausblick auf die neue Woche:

Der Montag beginnt vielfach trocken, nur von der Silvretta bis zu den Hohen Tauern und Lienzer Dolomiten mit etwas Regen. Tagsüber stellt sich im Norden und Osten ein Sonne-Wolken-Mix ein mit nur noch geringer Schauerneigung. Entlang des Alpenhauptkamms und im Südwesten bleibt es leicht unbeständig mit ein paar Regenschauern. Der Wind weht mäßig aus nördlichen Richtungen. Je nach Sonne erreichen die Temperaturen 19 bis 26 Grad.

Der Dienstag startet inneralpin stellenweise mit Restwolken oder Nebelfeldern, die sich am frühen Vormittag auflösen. Für den Rest des Tages dominiert insgesamt der Sonnenschein, nur noch harmlose Wolken ziehen durch. Bei neuerlich lebhaft auffrischendem West-bis Nordwestwind erwärmt sich die Luft auf 21 bis 28 Grad.

Der Mittwoch startet überwiegend sonnig, im Laufe des Vormittags werden die Wolken vom Tiroler Alpenhauptkamm bis nach Kärnten von Süden her dichter. Ab etwa Mittag setzt hier schauerartiger Regen ein, auch einige Gewitter sind eingelagert. Im Laufe des Nachmittags sind auch im übrigen Bergland einzelne Schauer und Gewitter nicht ganz auszuschließen. Insgesamt dominiert aber der sonnige Eindruck, abseits der Alpen bleibt es generell trocken. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 29 Grad.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ek/red)