Wiener schlägt Mutter und flüchtet mit Baby

Ein Wiener (20) rief die Mutter (18) seiner kleinen, fünf Monate alten Tochter in der Nähe der Per-Albin-Hansson-Siedlung an. Er komme jetzt die Kleine besuchen, teilte er der 18-Jährigen mit. Sie solle auf die Straße kommen. Als die junge Mutter ab

lehnte, bedrohte er sie mit dem Umbringen.

Ex stahl Kinderwagen

Von der Drohung eingeschüchtert, kam die Frau dann doch aus dem Haus. Ihr Ex-Partner versetzte ihr mehrere Faustschläge auf den Kopf. Dann schnappte er sich den Kinderwagen, lief davon. Eine Zeugin verfolgte den 20-Jährigen und rief die Polizei. Der Wiener ließ kurz darauf den Kinderwagen stehen und flüchtete.

Polizisten riefen den Mann am Handy an und überredeten ihn, in die Dienststelle in der Ada-Christen-Gasse zu kommen. Der wegen Drogendelikten und Körperverletzung vorbestrafte Jungvater wurde einvernommen und angezeigt. Das Baby blieb unverletzt.



