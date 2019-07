Österreicher verehren Merkel mehr als Helene

Wer sind die meistbewunderten Menschen im Land? Dieser Frage ist das Portal YouGov nachgegangen und hat online 42.000 Menschen in 41 Ländern befragt, welche Frauen und Männer sie am meisten bewundern.

Das Resultat bei den weiblichen Personen: Keine wird auf der ganzen Welt so sehr verehrt wie Michelle Obama. Die ehemalige First Lady löst 2019 laut YouGov zum ersten Mal die jahrelange Spitzenreiterin Angelina Jolie ab und verdrängt sie auf Platz drei. Auf Rang zwei liegt Talkmasterin und Wohltäterin Oprah Winfrey.

Obama auch in Österreich top

In Österreich ist Michelle Obama ebenfalls die mit Abstand angesehenste Frau: Sie erreicht in der Umfrage "World's most admired 2019" den Top-Score. Nicht mal annähernd dicht gefolgt wird sie von Queen Elizabeth II.

Auf Platz drei kommt die Schauspielerin Meryl Streep, gefolgt von der deutschen Kanzlerin Angela Merkel. Die erste Österreicherin findet sich mit Ski-Queen Anna Veith erst auf Platz 10. Sie liegt hinter Helene Fischer.

Die meistbewunderten Männer:

Die 15 meistbewunderten Männer Österreichs

Bei den Männern hat es der Dalai Lama auf Platz eins geschafft. Auf den Rängen zwei und drei folgen Marcel Hirscher und Barack Obama. Bill Gates, der im weltweiten Ranking auf Platz eins steht, schafft es in Österreich gerade mal auf Platz vier. Hinter ihm rangiert Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz, der vor Arnold Schwarzenegger, Papst Franziskus und Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) liegt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen folgt direkt nach Kurz.

