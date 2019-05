Zahnarzt lehnt Schmerzpatient ab

Die Sache war akut: Über Nacht hatte sich bei Clemens U. (Name geändert) eine eklige Entzündung im Mund entwickelt: "Die Schmerzen waren enorm, also habe ich bei meinem Zahnarzt angerufen. Ich bin dort schon seit vielen Jahren Patient“, so der 41-Jährige.

Umfrage Wurden Sie schon einmal von einem/r Arzt/Ärztin abgewiesen? Nein, noch nie.

Ja, ist schon einmal passiert.

Kam schon oft vor!

Hilfe bei Lebensgefahr

Doch diesmal gab es statt Hilfe eine kalte Dusche: "Sie sind bei uns künftig gesperrt", lautete die knappe Ansage der Assistentin am Telefon. Dann legte sie kurz und schmerzlos auf. "Ich dachte immer, Ärzte sind verpflichtet Menschen in Not zu helfen", wundert sich Clemens U.

"Das stimmt nur bedingt", so die Zahnärztekammer. Das gelte nur bei Lebensgefahr – allerdings würden Mediziner Patienten meist abweisen, wenn es eine Vorgeschichte gibt. Wie im Fall des Wieners: Der war einer Mundhygiene unentschuldigt ferngeblieben.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: