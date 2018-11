90 Minuten Zeitverlust 12. November 2018 09:21; Akt: 12.11.2018 09:31 Print

Zugstrecke nach Bayern unterbrochen

Zwischen Salzburg und Rosenheim in Bayern sind derzeit keine Zugfahrten möglich. Der Fernverkehr wird über Zell am See umgeleitet. Zeitverlust: 90 Minuten.