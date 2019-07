ÖAMTC-Techniker befreit Kätzchen aus Auto

Als ÖAMTC-Mitglied Karin M. kürzlich ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz abstellte, hörte sie ein leises Miauen. Weit und breit war aber keine Katze zu sehen. Als sie vom Einkaufen zurück zum Auto kam, hörte sie wieder ein Katzen-Gejammer. Schnell wurde ihr klar, dass das Miauen aus dem Motorraum ihres Autos kommen musste.

Christian Kotik mit Kätzchen (Bild: Karin M.) Christian Kotik mit Kätzchen (Bild: Karin M.)

„Ich bin daraufhin zum ÖAMTC-Stützpunkt Horn gefahren. Als ich meine Vermutung geäußert habe, wurde mein Pkw gleich in die Prüfhalle gebracht. Doch dort war es plötzlich leise“, berichtete das Clubmitglied, das sich aber sicher war, sich nicht geirrt zu haben.



ÖAMTC-Techniker Christian Kotik nahm den Motorraum genau unter die Lupe – eine Katze war aber weder zu hören noch zu sehen. Das Mitglied und der Techniker wollten es schon auf sich beruhen lassen, da war plötzlich wieder ein Miauen zu hören. Der Gelbe Engel machte sich also nochmals auf die Suche und konnte das kleine Kätzchen letztendlich in seinem Versteck im Radkasten entdecken.

Techniker befreite die Katze: Sie blieb unverletzt

„Der kleine Stubentiger hat wirklich Verstecken mit uns gespielt. Zum Glück hat er sich aber in letzter Minute doch noch gemeldet“, lacht ÖAMTC-Techniker Christian Kotik. „Als ich nach der Katze im Radkasten greifen wollte, hat sie sich aber wieder versteckt und ist weiter in den Motorraum gekrochen." Clubtechniker Christian Kotik montierte also Verkleidungen ab, bis er endlich den Stubentiger erwischen und unversehrt befreien konnte.

Das Kätzchen war am Stützpunkt natürlich der Star des Tages und bekam Unmengen an Streicheleinheiten. „Ich hab die Katze bei uns im Ort schon einmal gesehen und da sie sehr zutraulich war, lag es nahe, dass sie jemandem gehören musste. Am Vorabend war ein Gewitter – vermutlich hat sie sich vor Angst im Auto verkrochen“, so Karin M., die das Kätzchen nach der Befreiungsaktion mit nach Hause nahm – dieses Mal an einem sicheren Platz im Auto. Zuhause angekommen, konnte schnell die Besitzerin des Kätzchen ausfindig gemacht und übergeben werden.

