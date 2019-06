ÖFB denkt über Bau von Nationalstadion in NÖ nach

Braucht Österreich ein neues Nationalstadion? Eine Frage, die schon seit vielen Jahren gestellt wird. Geht es nach dem ÖFB, wäre es schon längst an der Zeit. Bislang fand man seitens der Politik aber wenig Gehör für das Großprojekt. Während bislang vor allem ein Neubau in Wien zur Debatte stand, ließ ÖFB-Präsident Leo Windtner jetzt mit Plänen für Niederösterreich oder das Burgenland aufhorchen.

Im Interview mit dem "Profil" sagt Windtner in der aktuellen Ausgabe, dass ein neues Stadion nicht zwingend in Wien stehen müsse. Das einzige Kriterium sei eine Anbindung an den Flughafen Wien-Schwechat. Damit kommen auch weite Teile Niederösterreichs und sogar das Burgenland in Frage, wie der Präsident bestätigt.

Den Baustart hätte der ÖFB am liebsten schon gestern gehabt, denn das 1931 eröffnete Happel-Stadion, mehrmals umgebaute und zuletzt für die EM 2008 kostenspielig erneuerte Stadion sei nicht mehr zeitgemäß. Österreich sei, was die Infrastruktur der Fußballverbände betrifft, unter den letzten 15 UEFA-Nationen. Sogar Montenegro, Mazedonien und Albanien seien moderner.

(min)