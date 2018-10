"Feine Lady" (35) trat im Suff Polizist: Geldstrafe

Optisch ordentlich, seriös und wortgewandt präsentierte sich jetzt eine 35-Jährige am Landesgericht Krems. Der Vorwurf: Schwere Körperverletzung, tätlicher Angriff auf einen Beamten.

Umfrage Geldstrafe für Körperverletzung an Polizist - was sagen Sie dazu? Viel zu mild.

Ein bisschen zu wenig.

Passt genau.

Ich finde die Geldstrafe sogar zu hoch, ist ja nicht viel passiert.

Die 35-Jährige hatte im Sommer an einem Kremser Würstelstand einige Bierchen gekippt, dann mit dem Besitzer gestritten. Da die sichtlich angeschlagene 35-Jährige Andeutungen gemacht hatte, ins Auto zu steigen, rief der Würstelstandbetreiber die Polizei.

Frau lag vor Auto

Beamte fanden die Frau schließlich bei offener Autotüre am Boden liegend vor. Sie rappelte sich auf, diskutierte mit den Polizisten und warf nach einem erfolglosen Alko-Test den Beamten einige Nettigkeiten an den Kopf. Ein Polizist im Zeugenstand: „Sie spuckte nur ins Röhrchen.“ Die renitente Lady wurde mit aufs Revier genommen, im Streifenwagen trat sie einen Beamten. Der Exekutivbeamte erlitt ein Hämatom am Oberschenkel.

Geldstrafe

„Es war ein Missgeschick. Ich wankte ja wie die Titanic“, beteuerte die Angeklagte beim Prozess. Dabei tischte sie mehrere Unglückstheorien auf, aber eigentlich könne sie sich alkoholbedingt (Anm.: über 2 Promille) an nicht viel erinnern. Und: Alle Zeugen sprachen von einem absichtlichen Tritt. Das Urteil: 1.200 Euro Geldstrafe - rechtskräftig.

