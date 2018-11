"Geisterauto" rollte rückwärts Straße hinunter

Das war knapp: Gegen Mittag begann am Montag ein in der Ziegelofengassen in Klosterneuburg geparktes Auto zu rollen. Rückwärts bewegte sich das Auto die Fahrbahn hinunter, nahm auf der steilen Straße schnell Fahrt auf.

Bevor es zu einem folgenschweren Unfall kommen konnte, endete die Geisterfahrt aber in einer Mauer. Der Schaden am Auto dürfte sich in Grenzen halten, verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr musste aber kommen, um das führerlose Fahrzeug von der Straße zu entfernen, nachdem die Polizei den Unfall dokumentiert hatte. Der Wagen wurde schließlich so abgestellt, dass er nicht noch einmal wegrollen konnte.



(min)