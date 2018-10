'Koko of Flying Porkies' lässt Dealer auffliegen

Am Dienstagmorgen klopfte es an die Türe der Unterkunft zweier Asylwerber (21, 27) in Markt Piesting (Bezirk Wr. Neustadt-Land), die Polizei führte fremdenpolizeiliche Kontrollen durch. Mit dabei: "Koko of Flying Porkies" von der Polizeidiensthunde-Inspektion in Guntersdorf.

Und die Partnerin mit der kalten Schnauze schlug sofort an: 14 Gramm Cannabiskraut fand die Hündin in der Wohnung. Noch mehr Geruchseinflüsse gab es dann draußen: Rund um die Unterkunft wurden weitere 82 Gramm Gras entdeckt.

Bei der polizeilichen Einvernahme gaben die beiden Afghanen an, insgesamt 860 Gramm Marihuana gekauft und anschließend vertickt zu haben.

Die beiden Dealer wurden bei der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt angezeigt.





(nit)