"Scotty" von Feuerwehr aus Bach gerettet

Armer "Scotty"! Am Freitag war der Vierbeiner mit seiner Besitzerin in der Gegend um die Bimbo-Binder-Promenade in Sankt Pölten-Wagram spazieren, als er plötzlich in den Mühlbach fiel.

"Er konnte selbständig nicht mehr ans Ufer gelangen, da in diesem Bereich das Mühlbach-Ufer schräg betoniert ist", berichten die Wagramer Florianis.

200 Meter abgetrieben

Durch die starke Strömung wurde "Scotty" rund 200 Meter abgetrieben und strampelte um sein Leben.

Im Bereich der NV-Arena bei der Fußgängerbrücke konnte er von der Feuerwehr schließlich geortet und aus dem Wasser gezogen werden.

Patschnass aber unversehrt konnte ihn sein Frauchen dann wieder in die Arme schließen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)