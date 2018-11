Aschbach 01. November 2018 12:56; Akt: 01.11.2018 12:56 Print

"Stop" missachtet: Lenker nach Unfall schwer verletzt

Heftiger Unfall am Mittwoch in Aschbach: Ein 59-jähriger wurde in seinem Auto von einem Lkw erfasst und schwer verletzt darin eingeklemmt.