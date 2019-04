Favoriten/Vösendorf 25. April 2019 14:52; Akt: 25.04.2019 14:56 Print

"Zu verschenken": Sittiche mit Schild ausgesetzt

Wie Gegenstände ausgesetzt wurden zwei Wellensittiche in der Nacht auf Donnerstag in Wien, dasselbe passierte zwei Mäusen in Vösendorf.