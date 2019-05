Über 7.000 "Spartaner" eroberten St. Pölten

Am Freitag und Samstag fand die Premiere des "Spartan Race" in St. Pölten am Truppenübungsplatz statt. Über 7.000 "Spartaner" liefen, sprangen, schwammen durch und über gatschige, feurige und vor allem kräfteraubende Hindernisse, feierten dabei ein riesiges Spektakel.

Bei den Frauen setzte sich die junge Ungarin Enikő Csernák durch – trotz 30 Straf-Burpees wegen eines Fehlers beim Speerwurf. Beste Österreicherin wurde Petra Gruber auf Rang vier. Bei den Männern gewann der Italiener Eugenio Bianchi, bester Österreicher wurde Michael Sauer auf Rang fünf.

Bereits am Freitag starteten über 600 Kinder beim "Spartan Kids Race". Der größte Kinderlaufbewerb Niederösterreichs begeisterte die jungen Teilnehmer, die kaum zu bremsen waren.

Eine erfolgreiche Bilanz zog Veranstalter Helge Lorenz: "Der Wettergott und St. Pölten hat es gut mit uns gemeint. Wir sagen Danke für ein tolles Spartan Festival. Mit dem Feuer in den Kinderaugen im Spartan Kids Race war das erste Feedback der Athleten schonmal überwältigend."

Das Spartan Race St. Pölten findet auch 2020 wieder statt – am 09. und 10. Mai. Die Anmeldung öffnet bereits diesen Dienstag.

Ergebnisse Spartan Race St. Pölten Damen Super

Enikő Csernák HUN 01:18:43 Stunden

Ulrikke Evensen DEN 01:21:21 Stunden

Martina Fabianova CZE 01:21:25 Stunden

Ergebnisse Spartan Race St. Pölten Herren Super

Eugenio Bianchi ITA 01:03:20 Stunden

Peter Ceniga SVK 01:04:02 Stunden

Charles Franzke GER 01:04:47 Stunden

(min)