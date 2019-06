Ärger über Vandalismus in Waidhofen an der Thaya

"So etwas ist absolut nicht notwendig", ärgert sich SP-Stadtrat Franz Pfabigan im "Heute"-Gespräch. Am Samstag war er telefonisch darüber informiert worden, dass Unbekannte – wie auch die "NÖN" berichten – im Stadtpark in Waidhofen an der Thaya gewütet hatten.

Von der "wunderschönen Blumeninsel" wurden Blumen herausgerissen und im ganzen Stadtpark verteilt. Pfabigan dokumentierte den Schaden, mit einer Mitarbeiterin vom Bauhof wurden die Blumen wieder soweit wie möglich eingepflanzt.

Wer für den Vandalenakt verantwortlich zeichnet, ist noch unklar. Der Stadtpark gilt unter Jugendlichen als beliebter Treffpunkt, wobei Pfabigan hier niemanden etwas in die Schuhe schieben möchte: "Wir wissen nicht, wer es war." Es wurde Anzeige erstattet.

(wes)