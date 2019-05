Groß-Siegharts 20. Mai 2019 13:53; Akt: 20.05.2019 13:59 Print

1,6 Promille: Lenker (27) überschlug sich mit Pick-up

Schwerer Unfall am Wochenende in Groß-Siegharts (Bez. Waidhofen an der Thaya): Der 27-jährige Unfalllenker hatte 1,6 Promille.