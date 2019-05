1 von 10 Eltern in NÖ kann sich Nachhilfe nicht leisten

Rund 33.500 Schüler in NÖ bekommen bezahlte Nachhilfe. Das sind um 5.500 mehr als im Vorjahr. Das Problem: Die hohen Kosten. 570 Euro werden pro Kind im Schnitt jährlich dafür ausgegeben, wie jetzt ein Nachhilfe-Monitoring im Auftrag der Arbeiterkammer Niederösterreich zeigt.

Umfrage Nimmt Ihr Kind Nachhilfe? Ja.

Nein.

Ich habe kein Kind.

Ich bin selbst ein Kind und ja – ich gehe in Nachhilfe.

Ich bin selbst ein Kind und nein – ich gehe nicht in Nachhilfe.

AK Niederösterreich-Präsident Markus Wieser (Bild: AK Niederösterreich) AK Niederösterreich-Präsident Markus Wieser (Bild: AK Niederösterreich)

Und das kann sich nicht jeder leisten: Jedes zehnte befragte Elternteil gab an, es würde gerne Lern-Unterstützung in Anspruch nehmen, es sei aber zu teuer. Dies führe unweigerlich zu Stresssituationen, auch weil die Aufgaben Eltern zeitlich, aber auch fachlich teils überfordern.

Mehr finanzielle Mittel

"Wir brauchen an den Schulen mehr ganztägige Betreuungsangebote und eine Schulfinanzierung nach einem Chancen-Index. Also mehr Geld für Schulen mit Kindern, die nicht von den Eltern beim Lernen unterstützt werden können", schlägt AK Niederösterreich-Präsident Markus Wieser nun vor.

So sollen Bildungsinstitutionen mit einem höheren Anteil an Kindern aus sozial schwächeren Verhältnissen zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, um zusätzliche Lehrkräfte oder pädagogische Förderangebote bezahlen zu können, so der Vorschlag.

Der schulische Erfolg dürfe nicht vom Einkommen der Eltern abhängig sein, so Wieser.

(nit)