120 Florianis löschten zwei Hektar großen Waldbrand

Am Buchenschopf in Kleinzell (Bez. Lilienfeld) brach am Samstag ein Waldbrand aus – in denkbar ungünstiger Lage auf 1.300 Meter Seehöhe.