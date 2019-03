Inning 27. März 2019 20:49; Akt: 27.03.2019 21:47 Print

17 Feuerwehren löschen Brand in Recycling-Firma

Großalarm am Mittwochabend in Inning (Bez. Melk): In einer Halle eines Recycling-Unternehmens brach Feuer aus, 17 Feuerwehren rückten aus.