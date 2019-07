14-Jähriger erstach Mutter – hier passierte die Bluttat

"Ich habe die Mutter gekannt und auch den Sohn", so der Bürgermeister von Kirchschlag in der Buckligen Welt, Josef Freiler, gegenüber "Heute". "Ich bin äußerst schockiert. Auch der Bursche war für mich nicht auffällig. Damit hat in der Gemeinde keiner gerechnet."

Die alleinerziehende Mutter Christine Z. und ihr Sohn (14) lebten in einer Wohnung in einem Wohnbau. Der Vater dürfte vor einigen Jahren verstorben sein.

Die Familie soll bereits in Betreuung der Jugendfürsorge gewesen sein, es habe manchmal Probleme gegeben.

Wie berichtet, soll der 14-Jährige die rund 55 Jahre alte Mutter mit einem Messer erstochen haben. Wie oft er zugestochen hatte, war noch Gegenstand von Ermittlungen. Die genauen Hintergründe der Bluttat standen vorerst ebenfalls nicht fest.

Die am Dienstag bekannt gewordene Bluttat ist die zehnte an einer Frau in diesem Jahr in NÖ. Kirchschlag in der Buckligen Welt ist eine Stadtgemeinde mit etwa 2.900 Einwohnern und auch als Passionsspielort bekannt.

(wes)