Bluttat in Kirchschlag 24. Juli 2019 05:30; Akt: 23.07.2019 21:56 Print

14-Jähriger tötete Mama nach Streit mit Messer

Schreckliche Bluttat in Kirchschlag in der Buckligen Welt (NÖ): Ein erst 14-Jähriger soll nach einem heftigen Streit seine Mutter erstochen haben. Er sitzt in Haft, die Mordermittlungen laufen.