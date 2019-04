Waidhofen an der Ybbs 01. April 2019 18:48; Akt: 01.04.2019 19:47 Print

143 Silberhelme bei Großbrand im Einsatz

Feueralarm kurz nach 17 Uhr in Konradsheim bei Waidhofen an der Ybbs: Ein Nebengebäude eines Wohnhauses auf einem bäuerlichen Anwesen ging in Flammen auf.